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        Boluspor'da Bodrum FK maçı hazırlıkları

        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:53 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:56
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        Boluspor'da Bodrum FK maçı hazırlıkları
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        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde düz koşu yapan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

        Bolu ekibi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 27. haftasında 17 Mart Pazar günü 13.30'da Bodrum FK'ye konuk olacak.

        Galeri
        Galeri
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