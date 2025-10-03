Futbol:Trendyol 1. Lig

Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran
Boluspor: Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Lima (Dk. 69 Amdurrahman Üresin), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğancan Davas, Mustafa Çaylı (Dk. 57 Arda Usluoğlu), Kouagra, Onur Öztonga, Boakye (Dk. 57 Rasheed), Balbudia
Esenler Erokspor: Osman Çetin, Mikail Okyar, Kayode (Dk. 87 Faye), Kanga, Nzaba, Seyfettin Yaşar, Eray Korkmaz, Recep Niyaz (Dk. 72 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 61 Jack), Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 86 Altar Han Hidayetoğlu)
Goller: Dk. 7 Hasani (Boluspor), Dk. 31 Hayrullah Bilazer, Dk. 68 ve Dk. 78 Jack (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Kanga (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Mustafa Çaylı, Dk. 47 Lima, Dk. 58 Balbudia, Dk. 66 Liço, Dk. 90+5 Doğancan Davas (Boluspor), Dk. 42 Recep Niyaz, Dk. 83 Alper Karaman (Esenler Erokspor)
BOLU
