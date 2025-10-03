Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Futbol:Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:11 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol:Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Yiğit Arslan, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

        Boluspor: Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Lima (Dk. 69 Amdurrahman Üresin), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğancan Davas, Mustafa Çaylı (Dk. 57 Arda Usluoğlu), Kouagra, Onur Öztonga, Boakye (Dk. 57 Rasheed), Balbudia

        Esenler Erokspor: Osman Çetin, Mikail Okyar, Kayode (Dk. 87 Faye), Kanga, Nzaba, Seyfettin Yaşar, Eray Korkmaz, Recep Niyaz (Dk. 72 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 61 Jack), Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 86 Altar Han Hidayetoğlu)

        Goller: Dk. 7 Hasani (Boluspor), Dk. 31 Hayrullah Bilazer, Dk. 68 ve Dk. 78 Jack (Esenler Erokspor)

        Kırmızı kart: Dk. 42 Kanga (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 46 Mustafa Çaylı, Dk. 47 Lima, Dk. 58 Balbudia, Dk. 66 Liço, Dk. 90+5 Doğancan Davas (Boluspor), Dk. 42 Recep Niyaz, Dk. 83 Alper Karaman (Esenler Erokspor)

        BOLU

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hamas plana yanıtını iletti"
        "Hamas plana yanıtını iletti"
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bolu mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bolu mitinginde konuştu:
        Boluspor - Esenler Erokspor: 1-3
        Boluspor - Esenler Erokspor: 1-3
        Özgür Özel: Meşruiyet okyanus ötesinden, Amerika'dan alınmaz, milletten alı...
        Özgür Özel: Meşruiyet okyanus ötesinden, Amerika'dan alınmaz, milletten alı...
        Bolu'da otomobil ile kamyon çarpıştı; 1 ölü
        Bolu'da otomobil ile kamyon çarpıştı; 1 ölü
        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı
        Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı