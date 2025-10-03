CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bolu mitinginde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktık. Geçmişte hatalar, kusurlar, tartışmalar oldu. Haklıyı, haksızı orada bıraktık." dedi.

Özel, partisince Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, 59. kez meydanlarda bir arada, demokrasi için seferberlikte olduklarını söyledi.

Türkiye'de bu yaz çıkan orman yangınlarına değinen Özel, yürütülen mücadeleye yönelik eleştiride bulundu.

Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Böyle yangınlarda, felaketlerde bu meselenin siyaset üstü ele alınmasını isteriz. Açık açık ilk gün de söyledik, 'Sorumluluk kimdeyse sonuna kadar gidilsin.' dedik ama o gün yaptıkları işle, dışarıdan heyet getirmelerle ve pek çok talebe rağmen - Ortak talep şu: 'Kimseyi korumayın, sakınmayın, izin vermeyerek sorumluların yargılanmasına engel olmayın.' dedik - Bunların hepsini yaptılar. Halen daha baş sorumlu bakanı orada tutuyorlar, koruyorlar, yazıklar olsun. Adalet gelene kadar, Kartalkaya ailelerinin de sizler yanında duruyorsunuz, bizler yanlarında duruyoruz. Bundan sonra da yanlarında durmaya devam edeceğiz.

İktidar olduğumuzda başta Soma davasındaki 301 evladımızın adalet talebi olmak üzere Soma'dan Kartalkaya'ya kadar, Hendek'i, Afyon'u, Çorlu'su ve daha sayamadığım onlarcasıyla yüreğinde adalet talebi, iktidar tarafından yönlendirilen bu yargıya takılan herkese söylüyorum; yüreğinizi ferah tutun, gün gelecek o davalar yeniden görülecek. Hak yerini, adalet yerini bulacak."

Enflasyon rakamlarına değinen ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "19 Mart darbesine harcadıkları para 160 milyar dolar. Çiftçilere ödenen toplam desteğin 100 katını o darbeye harcadılar. 'Emekli maaşını asgari ücret yap.' diyoruz, 'Para yok.' diyor, 150 katını harcadılar. 'Asgari ücreti 30 bin lira yap ama aradaki farkı da küçük esnafa destekleme olarak öde.' diyoruz. Buna lazım olan paranın 120 katını harcadılar yani bu meydanda bir fakir kalmayacak lafı, boş laf değil. Bu, bir tercih." ifadelerini kullandı.

İktidara geldiklerinde ekonomi alanında yapacaklarına değinen Özel, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyesi yapacaklarını, enflasyonu yüzde 1,5'e düşüreceklerini, çiftçinin Atatürk'ün dediği gibi "Milletin efendisi" olacağını, emeklinin ve asgari ücretlinin de onurlu yaşam süreceğine söz verdiklerini anlattı.