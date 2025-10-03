Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bolu mitinginde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktık. Geçmişte hatalar, kusurlar, tartışmalar oldu. Haklıyı, haksızı orada bıraktık." dedi.

        Giriş: 03.10.2025 - 22:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:41
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bolu mitinginde konuştu:
        Özel, partisince Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, 59. kez meydanlarda bir arada, demokrasi için seferberlikte olduklarını söyledi.

        Türkiye'de bu yaz çıkan orman yangınlarına değinen Özel, yürütülen mücadeleye yönelik eleştiride bulundu.

        Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Böyle yangınlarda, felaketlerde bu meselenin siyaset üstü ele alınmasını isteriz. Açık açık ilk gün de söyledik, 'Sorumluluk kimdeyse sonuna kadar gidilsin.' dedik ama o gün yaptıkları işle, dışarıdan heyet getirmelerle ve pek çok talebe rağmen - Ortak talep şu: 'Kimseyi korumayın, sakınmayın, izin vermeyerek sorumluların yargılanmasına engel olmayın.' dedik - Bunların hepsini yaptılar. Halen daha baş sorumlu bakanı orada tutuyorlar, koruyorlar, yazıklar olsun. Adalet gelene kadar, Kartalkaya ailelerinin de sizler yanında duruyorsunuz, bizler yanlarında duruyoruz. Bundan sonra da yanlarında durmaya devam edeceğiz.

        İktidar olduğumuzda başta Soma davasındaki 301 evladımızın adalet talebi olmak üzere Soma'dan Kartalkaya'ya kadar, Hendek'i, Afyon'u, Çorlu'su ve daha sayamadığım onlarcasıyla yüreğinde adalet talebi, iktidar tarafından yönlendirilen bu yargıya takılan herkese söylüyorum; yüreğinizi ferah tutun, gün gelecek o davalar yeniden görülecek. Hak yerini, adalet yerini bulacak."

        Enflasyon rakamlarına değinen ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "19 Mart darbesine harcadıkları para 160 milyar dolar. Çiftçilere ödenen toplam desteğin 100 katını o darbeye harcadılar. 'Emekli maaşını asgari ücret yap.' diyoruz, 'Para yok.' diyor, 150 katını harcadılar. 'Asgari ücreti 30 bin lira yap ama aradaki farkı da küçük esnafa destekleme olarak öde.' diyoruz. Buna lazım olan paranın 120 katını harcadılar yani bu meydanda bir fakir kalmayacak lafı, boş laf değil. Bu, bir tercih." ifadelerini kullandı.

        İktidara geldiklerinde ekonomi alanında yapacaklarına değinen Özel, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyesi yapacaklarını, enflasyonu yüzde 1,5'e düşüreceklerini, çiftçinin Atatürk'ün dediği gibi "Milletin efendisi" olacağını, emeklinin ve asgari ücretlinin de onurlu yaşam süreceğine söz verdiklerini anlattı.

        - "Kimse iktidara muhalefet etmek varken muhalefete muhalefetle uğraşmasın"

        Cumhuriyet Halk Partisini bir cephe olarak savunmadıklarını, Türkiye'nin bütün demokrasisini savunduklarını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunun için muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktık. Geçmişte hatalar, kusurlar, tartışmalar oldu. Haklıyı, haksızı orada bıraktık. Önümüze bakarken kol kola, omuz omuza dayanışma içinde başımızdaki bu kötülüğe karşı, kendini getiren sandıktan kaçan, demokrasi treninden inen, bir daha seçim yapmamayı bile hesap eden, yapacaksa da kendinden sonrasına veliahdı bile aileden arayan birine karşı demokratik mücadeleyle kazanacağız. Mücadeleyi büyütmeye, bütün muhalefete hep beraber sarılmaya söz mü? Sakın ha sakın, kimse iktidara muhalefet etmek varken muhalefete muhalefetle uğraşmasın. Bizim hedefimiz belli, sandık gelecek, başımızdaki bu ceberut iktidar gidecek."

        Özel, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına dikkati çekerek, Filistin'in yanında olduklarını vurguladı.

        Emeklinin, emekçinin, yaşlının, gencin, çiftçinin, köylünün, esnafın ve halkın partisi olduklarını belirten Özel, "İktidara dünden bir gün daha yaklaştık. İstedikleri kadar kaçsınlar, o sandığı kaçırsınlar, eninde sonunda o sandığı getireceğiz, bu iktidarı değiştireceğiz. En sonunda bir kez daha hep beraber Türkiye'yi kurtarmanın, demokrasiyi yeniden kurmanın ve bu ülkeyi hepimizin ülkesi yapmanın azmindeyiz, kararlığındayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

