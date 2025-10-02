Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Dedeler köyü mevkisinde, B.B. (45) idaresindeki 34 TL 8670 plakalı otomobil ile karşı şeritteki S.A. (33) yönetimindeki 14 ER 783 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.B, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
