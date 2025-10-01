Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız'dan köy imamının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Bolu'nun Mengen ilçesinde görevli imam Mehmet Yıldızhan'ın 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Bolu Adliyesi önünde açıklama yapan Yıldız, İlyaslar köyündeki caminin imamı Mehmet Yıldızhan'ın maruz kaldığı silahlı saldırıya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek istediklerini söyledi.

Yıldızhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, olayın failinin tutuksuz yargılamasının kamu vicdanını yaraladığını belirten Yıldız, saldırının kasten yapıldığını, Yıldızhan'ın hastanede verdiği ifadesinin ve mevcut delillerin bu durumu teyit ettiğini kaydetti.

Yıldız, Yıldızhan'ın her gün camiden çıktıktan sonra evine giderken yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuyup elindeki değneği de yere sürterek görünür ve duyulur olmayı adet edindiğini aktararak, olayın failinin imam Yıldızhan'ı görmeme ve duymama gibi bir ihtimalinin bulunmadığını savundu.

Failin tutuklanmasını talep ettiklerini dile getiren Yıldız, hak yerini bulana kadar, adalet tecelli edene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.