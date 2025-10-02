Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:07 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:07
        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden V.K. idaresindeki 67 NU 317 plakalı kamyon, Saraycık köyü kavşağında geçmeye Mesut Ekel yönetimindeki 14 EP 645 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı otomobil sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

