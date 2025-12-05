Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Bolu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:14 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:14
        Bolu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Bolu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışma gerçekleştirildi.

        Adres ve araçta yapılan aramada, 28 bin 300 gram paket tütün, 20 bin boş, 6 bin 120 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 1 elektronik sigara, 6 elektronik sigara likiti, 25 bin 900 nargile tütünü ve 1 elektrikli makaron sarma makinesi ele geçirildi.

        Ekiplerce başka operasyonda araçta yapılan aramada ise 11,1 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram tütünle karıştırılmış sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

