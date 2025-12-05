Bolu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışma gerçekleştirildi.
Adres ve araçta yapılan aramada, 28 bin 300 gram paket tütün, 20 bin boş, 6 bin 120 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 1 elektronik sigara, 6 elektronik sigara likiti, 25 bin 900 nargile tütünü ve 1 elektrikli makaron sarma makinesi ele geçirildi.
Ekiplerce başka operasyonda araçta yapılan aramada ise 11,1 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram tütünle karıştırılmış sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
