Bolu'da yaylaya kar yağdı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya kar yağdı. <br>Bolu'da aniden soğuyan hava nedeniyle kent merkezinde, sıcaklık 5 dereceye kadar düştü. Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya ise kar yağdı.<br>Kar yağışı yayladaki vatandaşları şaşırttı.<br>Yaylada bulunan Mehmet Kahraman, kar yağışını cep telefonuyla görüntüleyerek, şaşkınlığını "Bugün 22 Mayıs 2020. An itibari ile Taşlıyayla´ya kar yağıyor. İnanmak mümkün değil" diyerek dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK<br>2020-05-22 15:02:33<br>

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