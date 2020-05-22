Bolu'da yaylaya kar yağdı

<br>Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya kar yağdı. <br>Bolu'da aniden soğuyan hava nedeniyle kent merkezinde, sıcaklık 5 dereceye kadar düştü. Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya ise kar yağdı.<br>Kar yağışı yayladaki vatandaşları şaşırttı.<br>Yaylada bulunan Mehmet Kahraman, kar yağışını cep telefonuyla görüntüleyerek, şaşkınlığını "Bugün 22 Mayıs 2020. An itibari ile Taşlıyayla´ya kar yağıyor. İnanmak mümkün değil" diyerek dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK<br>2020-05-22 15:02:33<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.