Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bolu teravih namazı saati 2024: Diyanet ile Bolu teravih namazı vakti saat kaçta?

        Diyanet Bolu teravih namazı vakti saat kaçta?

        On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına girilmesiyle teravih namazının nasıl kılındığına ilişkin detaylar gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan teravih namazları 20 rekattan oluşmaktadır. Bolu'da ise teravih namazı saati merak ediliyor. İşte Bolu 2024 teravih namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam aleminde önemli ve özel olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Camide cemaat ile idrak edilen teravih namazına ilişkin sorgulamalar hız kazanırken namaz saatleri gündeme geldi. Peki, Diyanet ile Bolu teravih namazı vakti saat kaçta? İşte Bolu teravih namazı saatleri...

        2

        İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

        Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2024 Dini Günler Takvimi yayınlandı. Buna göre; Ramazan ayı 2024 yılında 10 Mart gecesi sahura kalkılmasıyla birlikte 11 Mart Pazartesi başlayacak ve 2024 yılının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar 2024 gecesi kılınacak.

        3

        BOLU'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

        Teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınır. İşte Bolu yatsı namazı vakitleri:

        10 Mart Pazar yatsı vakti: 20.20

        11 Mart Pazartesi yatsı vakti: 20.21

        12 Mart Salı yatsı vakti: 20.22

        13 Mart Çarşamba yatsı vakti: 20.24

        14 Mart Perşembe yatsı vakti: 20.25

        15 Mart Cuma yatsı vakti: 20.26

        16 Mart Cumartesi yatsı vakti: 20.27

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor