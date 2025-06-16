Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor Başkanı Mahmut Alan'dan transfer açıklaması! - Futbol Haberleri

        Boluspor Başkanı Mahmut Alan'dan transfer açıklaması!

        Boluspor'da geçtiğimiz cuma günü yapılan olağan kongresinde başkan seçilen Mahmut Alan, üç gündür futbolcularla ve menajerlerle yoğun görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Futbolcularla ilgili birkaç flaş isimle fikir alışverişinde bulunduk ama henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma yapılmadı." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahmut Alan'dan transfer açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1. Lig takımlarından Boluspor’un geçtiğimiz cuma günü yapılan olağan kongresinde tek listeyle gidilen seçimde kulüp başkanı seçilen Mahmut Alan, kırmızı-beyazlı takımın Karaçayır Mahallesinde bulunan tesislerine gelerek incelemelerde bulundu. Kongrenin hemen ardından çalışmalara başladıklarını ifade ederek, “Kongre bittiği andan itibaren hiç durmadık, hiç uyumadık. Yaklaşık 54-55 saatlik yoğun bir mesaiyle çalışmalara başladık. Hemen İstanbul’a geçtik. Orada bazı görüşmeler yaptık, menajerlerle, futbolcularla ve hatta bazı kulüp başkanlarımızla. Sakaryaspor’un yeni başkanıyla da bir araya geldik. Federasyondan bazı isimlerle görüştük. Futbolcularla ilgili birkaç flaş isimle fikir alışverişinde bulunduk ama henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma yapılmadı. Şu an önceliğimiz finansal anlamda kulübü ayağa kaldırmak” diye konuştu.

        "3-5 MİLYON TL’YE BOLUSPOR’UN ADININ ÖNÜNE İSİM YAZDIRILAMAZ"

        Başkan Alan, büyük firmalardan kırmızı-beyazlı takım için destek isteyeceklerini söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

        “Kravatlılar gider armalılar kalır. Önceki başkanlarımız da kulübe çok büyük değerler kattılar. Özellikle son başkanımız Savaş Abak ve yönetimi play-off başarısı ve tesis yatırımlarıyla kulübe önemli katkılar sundular. Bunları asla görmezden gelemeyiz. Biz yeni bir yönetimiz ama içimizde çok tecrübeli isimler var. Daha önce kulüp başkanlığı yapmış olanlar, uzun yıllar yöneticilik yapmış isimler, iş insanları var. Belki dışarıdan bakıldığında yepyeni bir ekip gibi görünsek de güçlü bir yapımız var. Bu şehir bizim. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Şehir dışından çok fazla arayan var. Ama ben istiyorum ki önce Bolu sahip çıksın. 81 il bizim, hepimiz kardeşiz. Ama önceliğimiz Bolu firmaları olmalı. Geçmiş sponsorluk anlaşmalarını duyunca çok üzüldüm. 3 milyon, 5 milyon Lira'ya Boluspor’un adının önüne ya da arkasına isim yazdırılamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Boluspor bir marka. Futbol ilk etapta parasal bir iştir. Sonrasında futbolcunun becerisi devreye girer. Vatandaşa yüklenmek istemiyorum. Bunu doğru da bulmam. Ancak önce lokomotif firmalar sahip çıkacak, ardından halk desteği gelecek. Eğer büyük firmalar destek vermezse, halkımıza sesleneceğiz.”

        "HEDEFİM ALTYAPIDAN 2 OYUNCUYU A TAKIMA KAZANDIRMAK"

        En büyük hedefinin altyapıdan iki oyuncuyu A takıma kazandırmak olduğunu belirten Alan, “Boluspor altyapısıyla ilgili yıllardır sıkıntılar konuşuluyor. Ben bunu siyaset yaptığım dönemlerde de dile getirmiştim, şimdi de söylüyorum, Altyapı çok önemli. Sponsorlukları toparlar toparlamaz ilk işimiz altyapı olacak. Hedefim, Bolu’nun altyapısından en az iki oyuncuyu A takıma kazandırmak. Eğer düzgün oynuyorlarsa, dışarıdan getirilen oyunculara verilen ücretin aynısını onlara seve seve veririz. Yeter ki sahada canla başla mücadele etsinler. Çünkü dışarıdan gelen oyuncular profesyoneldir bazen isteksiz olabilirler. Bu onların suçu değil sistemin gerçeği. Ama bu şehrin çocukları sahaya çıktığında o formayı yırtarcasına oynar” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        Üzerine su sıçrayınca öğrenciyi darp etti!
        Üzerine su sıçrayınca öğrenciyi darp etti!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!