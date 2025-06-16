Boluspor Başkanı Mahmut Alan'dan transfer açıklaması!

1. Lig takımlarından Boluspor’un geçtiğimiz cuma günü yapılan olağan kongresinde tek listeyle gidilen seçimde kulüp başkanı seçilen Mahmut Alan, kırmızı-beyazlı takımın Karaçayır Mahallesinde bulunan tesislerine gelerek incelemelerde bulundu. Kongrenin hemen ardından çalışmalara başladıklarını ifade ederek, “Kongre bittiği andan itibaren hiç durmadık, hiç uyumadık. Yaklaşık 54-55 saatlik yoğun bir mesaiyle çalışmalara başladık. Hemen İstanbul’a geçtik. Orada bazı görüşmeler yaptık, menajerlerle, futbolcularla ve hatta bazı kulüp başkanlarımızla. Sakaryaspor’un yeni başkanıyla da bir araya geldik. Federasyondan bazı isimlerle görüştük. Futbolcularla ilgili birkaç flaş isimle fikir alışverişinde bulunduk ama henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma yapılmadı. Şu an önceliğimiz finansal anlamda kulübü ayağa kaldırmak” diye konuştu.

"3-5 MİLYON TL’YE BOLUSPOR’UN ADININ ÖNÜNE İSİM YAZDIRILAMAZ"

Başkan Alan, büyük firmalardan kırmızı-beyazlı takım için destek isteyeceklerini söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kravatlılar gider armalılar kalır. Önceki başkanlarımız da kulübe çok büyük değerler kattılar. Özellikle son başkanımız Savaş Abak ve yönetimi play-off başarısı ve tesis yatırımlarıyla kulübe önemli katkılar sundular. Bunları asla görmezden gelemeyiz. Biz yeni bir yönetimiz ama içimizde çok tecrübeli isimler var. Daha önce kulüp başkanlığı yapmış olanlar, uzun yıllar yöneticilik yapmış isimler, iş insanları var. Belki dışarıdan bakıldığında yepyeni bir ekip gibi görünsek de güçlü bir yapımız var. Bu şehir bizim. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Şehir dışından çok fazla arayan var. Ama ben istiyorum ki önce Bolu sahip çıksın. 81 il bizim, hepimiz kardeşiz. Ama önceliğimiz Bolu firmaları olmalı. Geçmiş sponsorluk anlaşmalarını duyunca çok üzüldüm. 3 milyon, 5 milyon Lira'ya Boluspor’un adının önüne ya da arkasına isim yazdırılamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Boluspor bir marka. Futbol ilk etapta parasal bir iştir. Sonrasında futbolcunun becerisi devreye girer. Vatandaşa yüklenmek istemiyorum. Bunu doğru da bulmam. Ancak önce lokomotif firmalar sahip çıkacak, ardından halk desteği gelecek. Eğer büyük firmalar destek vermezse, halkımıza sesleneceğiz.”

"HEDEFİM ALTYAPIDAN 2 OYUNCUYU A TAKIMA KAZANDIRMAK"

En büyük hedefinin altyapıdan iki oyuncuyu A takıma kazandırmak olduğunu belirten Alan, “Boluspor altyapısıyla ilgili yıllardır sıkıntılar konuşuluyor. Ben bunu siyaset yaptığım dönemlerde de dile getirmiştim, şimdi de söylüyorum, Altyapı çok önemli. Sponsorlukları toparlar toparlamaz ilk işimiz altyapı olacak. Hedefim, Bolu’nun altyapısından en az iki oyuncuyu A takıma kazandırmak. Eğer düzgün oynuyorlarsa, dışarıdan getirilen oyunculara verilen ücretin aynısını onlara seve seve veririz. Yeter ki sahada canla başla mücadele etsinler. Çünkü dışarıdan gelen oyuncular profesyoneldir bazen isteksiz olabilirler. Bu onların suçu değil sistemin gerçeği. Ama bu şehrin çocukları sahaya çıktığında o formayı yırtarcasına oynar” şeklinde konuştu.