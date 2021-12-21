Borsa İstanbul'da iki kez devre kesici sistem uygulanmasının ardından Borsada devre kesici nedir, ne demek? Soruları gündeme geldi. Borsa'da devre kesici kısaca; Piyasaya soluklanma imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olarak özetlenebilir. İşte Borsa'da devre kesici nedir, ne demek konusu ile ilgili detaylar...

BORSA'DA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre Kesici hakkında en net açıklama, Borsa İstanbul tarafından geldi. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan videoda, "Devre kesici, yatırımcıların belirlenen eşikleri aşan fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi için piyasaya soluklanma imkanı sağlayan bir sigorta sistemidir." ifadelerine yer verildi.