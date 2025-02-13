Nevşehir'de eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın yaşamını kaybetti.

Bir süre önce eşinden boşanan S.N.Ş. (26) ile eski eşi E.Y, arasında Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancayla eski eşine ateş etti.

YARALI OLARAK İŞ YERİNE SIĞINDI

Yaralanan kadın, sokaktaki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ, TESLİM OLDU

AA'nın haberine göre; cinayet şüphelisi E.Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

YARALI HALDE İŞ YERİNE SIĞINDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan S.N.Ş'nin yaralı halde koşarak bir işletmeye sığındığı ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yerinde bulunan vatandaşlardan Neva Yanağlıbaş, gazetecilere, yaralı kadının koşarak bulundukları binaya girdiğini belirterek, "İmdat sesi duyduk, içeriye aldık. Montunda delik vardı, içeri girince yere yığıldı." dedi.

Mehmet Karataş da silah sesi duyduklarını, ardından kadının koşarak içeri girdiğini, yaralı olduğunu fark ettiklerinde zaman kaybetmeden 112'yi aradıklarını anlattı.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.