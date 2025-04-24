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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kazanarak 9.490,90 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 19:24 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:24
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 178,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 100,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 4,23, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,52 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,43 ile sigorta oldu.

        Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

        Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiği belirtildi.

        Analistler, yarın yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo TÜFE ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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