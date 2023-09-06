Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Boşandığı eşinin aracında can verdi

        Bir çocuk annesi, boşandığı eşinin yaptığı kazada hayatını kaybetti

        Samsun'da otomobil, önünde seyreden tankere arkadan çarptı. Feci kazada sürücü ile boşandığı eşi Sevinç Usta yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevinç Usta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşandığı eşinin aracında can verdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da meydana gelen kazada, bir çocuk annesi Sevinç Usta (33) yaşamını yitirdi.

        Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 25. kilometresindeki Yosunlu mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre, Mustafa Şahin (36) idaresindeki otomobil, önünde seyreden Ümit Şahin'in kullandığı boş akaryakıt tankerine sol arka kısmından çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Şahin ile boşanmış olduğu eşi Sevinç Usta (33) ağır yaralandı. Mustafa Şahin Gazi Devlet Hastanesi'ne, Sevinç Usta ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Bir çocuk annesi genç kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #samsun haberleri
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!