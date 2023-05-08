Boşanma aşamasında zorbalık! Kadının çığlığı!

DHA

İstanbul'da olay, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında Tuzla Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra C. (23) ile Serkan C. (27) 5 ay önce evlendi. Bir süre önce Zehra C. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için dava açtı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

GENÇ KADINI TAKİP ETTİ DHA'da yer alan habere göre Zehra C. ailesinin evine taşındı. Serkan C. ise bugün bir arkadaşıyla birlikte otomobille, doktora gitmek üzere sokakta yürüyen Zehra C.'yi takip etti.

ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRDİ Zehra C.'nin önünü kesen Serkan C., boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobile bindirdi ve bir akrabasının evine götürmek istedi.

EVE GİRMEK İSTEMEDİ Genç kadın otomobille evin önüne geldiğinde araçtan inip kaldırıma oturdu ve eve girmek istemedi. Bu sırada Serkan C. kaldırımda oturan Zehra C.'yi oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.