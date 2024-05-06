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        Haberler Gündem Güncel Boya varili patladı! Yaralılar var - Son dakika haberi

        Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı

        Sakarya'da Orman İşletme Şefliği deposunda boya varili patladı. Feci olayda 2'si ağır 3 orman işçisi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:19
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        Boya varili patladı! Yaralılar var
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boya dolu varilin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamada, orman işçileri S.Y, F.Y. ve A.K.T. yaralandı.

        İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.Y. ve F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Jandarma ve itfaiye ekipleri, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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