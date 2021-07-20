DHA

Bozcaada'da dün Emin Atik Meral; eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve arkadaşı Özcan Tarımcıoğlu ile denize girmek için Çayır Plajı'na gitti. Emin Atik Meral, saat 16.30 sıralarında, balık avlamak üzere şnorkel, zıpkın ve palet ile denize girdi. 2 saat denizden çıkmayan Meral için endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Gece saatlerinden itibaren Meral'i arama çalışması başlatıldı. Aramalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Bozcaada Belediyesi ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) katıldı. Karadan ve denizden bugün de devam eden arama çalışmalarına dronla da havadan destek veriliyor.

Ağabeyinin sağ salim bulunması için Çayır Plajı'nda umutlu bekleyen Atiker Meral (52), “Gece saat 3 gibi su altı arama çalışmaları sonlandırıldı. Sahil Güvenlik botu arama çalışmalarına sabaha kadar devam etti. Sabah 06.00’da tekrar geldik. Sahil Güvenlik arama çalışmalarına devam ediyordu. Saat 08.00’de su altı arama yapan personel tekrar geldi. UMKE, AFAD, hepsi arama yaptı. Hala bir cevap gelmedi. Aramalar devam ediyor” dedi.