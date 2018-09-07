Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapan bölge olarak dikkati çeken ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Tuz Gölü, el değmemiş doğal güzelliği, kuş çeşitliliği ve endemik bitkileri ile Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında geliyor
1
1|36
El değmemiş doğal güzelliği, kuş çeşitliliği, endemik bitkileri ve canlı yaşamıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Tuz Gölü'nün, korunması için UNESCO kalıcı listesine alınması gerektiği bildirildi.
2
2|36
AA'nın haberine göre özel çevre koruma alanı olarak 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Tuz Gölü, Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içinde bulunuyor.
3
3|36
El değmemiş doğal güzelliği, kuş çeşitliliği, endemik bitkileri ve canlı yaşamıyla dikkati çeken göl, Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapan bölge olarak gösteriliyor.
4
4|36
BOZKIRIN ORTASINDA BİR KUŞ CENNETİ
Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nün ülkenin en önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.
5
5|36
Doğan, "Anadolu'nun ortasında bozkırın içinde yer alan Tuz Gölü, özellikle flamingo ve baykuş kolonileriyle bir kuş cennetidir" dedi.
6
6|36
Gölün özellikle flamingolar için önemli bir kuluçka sahası olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti:
7
7|36
"Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler içinde en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'ne her yıl on binlerce flamingo gelirken binlerce flamingo da kuluçkadan çıkarak gözlerini Tuz Gölü'nde dünyaya açıyor. Özellikle Aksaray ili Eskil ilçesi sınırları içinde binlerce flamingo kuluçkaya yatıyor. Ayrıca, Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı içinde baykuş kolonisi bulunuyor. Göl, göçmen kuşlar için bir konaklama noktası."
8
8|36
Doğan, Tuz Gölü ve çevresinde farklı endemik bitkiler ile hayvan yaşamının da gözlendiğini söyledi.
9
9|36
Gölün son dönemde önemli turizm değerlerinden biri haline geldiğini belirten Doğan, "Kapadokya turlarının bir parçası haline gelen Tuz Gölü'nde yürüyüş, koşu, kuş gözlemi ve foto safari gibi farklı turizm aktiviteleri yapılabiliyor." diye konuştu.
10
10|36
Yerli ve yabancı turistlerin Tuz Gölü'ne ilgisinin her geçen yıl arttığını dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
11
11|36
"Tuz Gölü'ne turistik özelliklerinden dolayı son yıllarda ciddi ilgi var. Özellikle Kapadokya bölgesine gelen turistler, Tuz Gölü'ne uğrayıp su içinde ya da tuz üzerinde yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Tuz Gölü, kışın buz mavisi, yazın ise harikulade beyaz görüntüsüyle yönetmen ve yapımcıların da dikkatini çekiyor. Son yıllarda Tuz Gölü çok sayıda film, dizi ve klip gibi çalışmalarda değerlendirildi."
12
12|36
Doğan, gölün dünyanın önemli tuz üretim alanlarından biri olduğuna işaret ederek, "Tuz Gölü, ülkemizin ve dünyanın en önemli tuz üretim alanlarından biri. Tuz Gölü'nde doğal ortamda oluşan tuzun kalitesinin yüksek olması dolayısıyla dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
13
13|36
UNESCO'NUN KALICI LİSTESİNE GİRMELİ
Tuz Gölü'nün korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doğan, "Dünyadaki iklim değişikliğinden Tuz Gölü de etkilenmektedir. Dünyada daha fazla bilinir hale gelmesi ve korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması amacıyla Tuz Gölü'nün geçici listeden UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne alınması önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.