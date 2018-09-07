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"Tuz Gölü'ne turistik özelliklerinden dolayı son yıllarda ciddi ilgi var. Özellikle Kapadokya bölgesine gelen turistler, Tuz Gölü'ne uğrayıp su içinde ya da tuz üzerinde yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Tuz Gölü, kışın buz mavisi, yazın ise harikulade beyaz görüntüsüyle yönetmen ve yapımcıların da dikkatini çekiyor. Son yıllarda Tuz Gölü çok sayıda film, dizi ve klip gibi çalışmalarda değerlendirildi."