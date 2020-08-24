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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisine yolsuzluk iddiaları hakkında soru soran gazeteciye "Senin yüzünü dağıtmak istiyorum" cevabını verdi.

Eşi Michelle Bolsonaro'nun ve oğlunun banka hesaplarına yapılan para 'gizemli' para transferleri hakkında soru soran gazeteciye "Yapmak istediğim şey yüzünü dağıtmak, oldu mu" dediği anlar kaydedildi.

Brezilya'nın bilinen gazetelerinden O Globo muhabirinin, yerel basına yansıyan yolsuzluk iddialarıyla ilgili soru sorması Bolsonaro'yu sinirlendirdi.

Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun eski yardımcılarından Fabrício Queiroz’un 2011-2018 yılları arasında Michelle Bolsonaro’nun hesabına yaklaşık 12 bin dolar para attığı yönündeki iddiaları soran gazeteciye, "Aslında yapmak istediğim şey yüzünü dağıtmak, oldu mu”"dedi.

Medya mensupları ile muhalefetten Bolsonaro'nun bu sözlerine tepki geldi.