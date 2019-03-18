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Mars Plüton görünümü keskinleşiyor; Hırs, yenilenme arzusu ve cesarete vurgu artarken, maddi değer elde etmek adına çatışmalar, gerginlikler hafta boyu artacaktır. Güç sınavları, cesaret eksikliği nedeniyle ertelenmiş yaşam olaylarının çözümü olabilir. Başkaldırı, otorite ile çatışmalar olası. Toprak elementinde oluşan yerleşim deprem ve heyelan gibi olayları tetikleyebilir.
21 Mart Gündönümü ve Terazi Dolunayı önemli olayları tetikliyor. Sabaha karşı gerçekleşen Dolunay gün dönümüne eşlik ediyor. O derece Terazi de ve Güneş Koç burcuna girdikten hemen sonra gerçekleştiği için ilişkilerde bir süredir devam eden yönsüzlük yerini devinim ve başlangıçlara bırakıyor.
İçsel özgürlük, ilişkilerde aşırı bağlanma ihtiyacının yerini alıyor. Bir süredir yaşadığımız çevre ile ilgili zorluklar yerini düzenlemeye bırakıyor. Olaylar oldukça hızlı gelişecektir. İlişkilerle, finansla ilgili süren kaosa karşı içsel gücü toparlama arzumuza yoğunlaşmalıyız. Hafta boyunca büyük riskler almadan, özkaynaklarınızla ilerlemeye çalışın.
Güneş Koç burcunda: Güneş doğum haritasında insanın gelişmesini sağlayan mükemmeliyetçilik güdüsünü temsil eder. Büyüme ve içsel gücü ifade ederken, zihni ve ruhu aydınlatmaktadır. Haritadaki işlevi bütünleştirme ve ruhsal potansiyeli açığa çıkarmaktır. Güneş Koç burcuna ilerliyor. Cesaret, çabukluk heyecanda artış var. Ruhun büyüme ve gelişme arzusundan doğan enerji dolu, özgüveni yüksek ve risk alan vasıfları açığa çıkıyor. Hafta boyunca Merkür retrosunu da unutmadan temkinli girişimler önem kazanıyor. Koç burcunun gölgesi olan kavga, aşırı risk, öfkeden uzak durmak faydalı olur.
Neptün Merkür tam kavuşumda; yaratıcılık, ilham, sezgisel düşünceye vurgu yüksek. Hafta boyunca hayalperest tutumlar, belirsizlik ve gerçek dışı hedeflerden kaçınmak faydalı olur. Ezoterik bilgiye, sanata yoğunlaşmak faydalı olur.
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