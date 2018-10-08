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Bu hafta burçları neler bekliyor? 8-14 Ekim 2018 haftalık burç yorumları!

Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç bu hafta nelere dikkat etmeli? İşte Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül'den 8-14 Ekim haftası burç yorumunuz...

08.10.2018 - 17:05 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Haftanın ilk günü Ay, Terazi burcunda ilerlerken iyice küçülecek ve Terazi’nin yöneticisi Venüs’ün gücü de retro olduğu için zayıf olacak. Yoğun yönsüzlük duygusu hakim olurken, duygusal ifadelerde zorlanmalar, arzuların gerçekleştirilmesinde gecikmeler söz konusu olabilir. Artan öfkeye karşın bağışlayıcılık, geniş gönüllü olmak önemli…

9 Ekim Terazi Yeni Ayı, retro Venüs gölgesinde açılacak. Gezegen retroları karmik etkiler, bilinç dışı tesirler taşır. Bu Yeni Ay, insanların gücünü uyandıracak önemli tesirler ile açılıyor.

Tasavvurlarımızı gerçekleştirirken dayandığımız menfi ilişkiler ağının yerini bireysel gücü destekleyen yeni ilişkiler alıyor.

Derin değişimler, kendi arzularını sadeleştirme ve kolektif arzuları önemseme dönemindeyiz.

Kendimiz dışındaki insanlara odaklanıp, başka yaşamların gerçeklerini idrak edersek eşitleneceğiz.

Şayet bu yolda ilerlemezsek, bireysel hazların tuzakları maddi ve manevi imkanları tüketip, yalnızlığımızı derinleştirecektir.

İçsel olarak yalnız kalma arzumuzun yerini bir idealin parçası olma bilinci alırken, bireysel gücümüzü kullanıp yol alabileceğimiz karmik gruplar organize olacaktır.

Bilgi yaşam amacının gerçekleşmesini kolaylaştıracağından, eğitim faaliyetleri önem kazanacaktır. Aynı gün Merkür burç değiştirip Akrep’e geçtiğinden hafta boyunca, derin düşünce, spiritüel ve maddi seviyede en iyisine ulaşma arzusu yoğun olacaktır.

Gözlemci olmak, kendimizle ve etrafla savaşmadan yaratıcılığı ve üretimi artırmak ve öğrenmek gerekir.

Yaşamsal hedeflerimizi destekleyecek, yaralarımızı onaracak yeni ilişkiler için hazırlık yaparken, geçmişle yüzleşmek durumunda kalacağız.

Yüzleşmelerin açığa çıkaracağı duygusal yoğunluk yorucu ve yıpratıcı olacaktır.

Kendi kendimizin öğretmeni ve hayatın öğrencisi olmak için dürüst ve şefkatli olmak çok önemli.

İdeallerde sadakat sınavları yaşanırken, pratik ve uygulanabilir yeni hedeflere yer açacaktır. Yetersizlik hissinin sizi esir almasına izin vermezseniz, bireysel tutkunun gücüne uyanabilirsiniz.

Aldığı kadar vermeyi bilen, bilge, kendi kendine yeten insani vasıflarımızla, manipülatif, aşırı hırslı, şüpheci ve kavgacı ilkel güdülerimiz hafta boyunca çatışacaktır.

Önümüzdeki günlerde iyi insan olmanın bu vasıfların dengelenmesiyle mümkün olduğunu hatırlatan olaylar yaşanabilir.
Hafta boyunca etkin olacak yakıcı duygu ve tutumlar: Şüphe, yetersizlik, yönsüzlük. Ölçüsüz güç kullanma. Kontrol, manipülasyon, benmerkezci, eleştirel.

Hafta boyunca etkin olacak yapıcı duygu ve tutumlar: Yerinde rekabet, yaratıcılık, geniş gönüllülük, bağımsızlık, felsefi konularda öğrenim.

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