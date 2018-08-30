Kaliteli bir yaşam için hafif tatlılara sofranızda yer vermek istiyorsanız buğday salatası tam size göre! Kolayca hazırlanan bu salata tarifi sayesinde öğününüzü sağlıklı bir şekilde geçiştirebileceksiniz! Peki buğday salatası nasıl yapılır? İşte buğday salatası tarifi için malzemeler...

BUĞDAY SALATASI MALZEMELER

1 çay bardağı buğday

Birkaç yaprak kıvırcık salata

Bir tutam maydanoz

Bir tutam dereotu

1 adet orta boy domates

1 adet kapya biber

1 adet havuç

Tuz, limon suyu ve zeytinyağı

1 avuç taze nane

BUĞDAY SALATASI NASIL YAPILIR?

Buğdayı yumuşayıncaya kadar haşlayıp soğutun. Havucu rendeleyin. Kıvırcık, maydonoz ve kapya biberi ince ince doğrayın. Diğer malzemeleri de ekleyip bir salata kasesinde karıştırın. Taze naneyle süsleyin.

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