"Bugün ne pişirsem?" sorusunu "Bugün sağlıklı ne pişirsem? sorusuyla değiştirmek istiyorsanız erikli kinoa salatasını önerebiliriz. Hem midenizi rahatsız etmeyecek, hem de leziz mi leziz erikli kinoa salatasıyla öğününüzü sağlıkla atlatacaksınız. İşte erikli kinoa salatası tarifi ve malzemeleri...

ERİKLİ KİNOA SALATASI MALZEMELER

4 yemek kaşığı beyaz kinoa

4 adet kırmızı erik

1 adet büyük boy havuç

1 orta boy soğan

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı balsamik sirke

Yarım çay kaşığı kuru nane

Birkaç dal ıspanak ve roka

Tuz, karabiber

ERİKLİ KİNOA SALATASI NASIL YAPILIR?

Kırmızı erikleri dörde bölün. Havuçları soyup parmak kalınlığında kesin. Soğanları ise elma dilimi doğrayın. Sarımsakları temizledikten sonra sebze ve meyveleri biraz tuz, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırıp bir tepsiye alarak 200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Kinoayı şişene kadar tuzlu suda haşlayın. Fırında yumuşayan sebze ve meyveleri kinoa ile birleştirin. Son olarak kuru nane ve sirkeyi de ekleyip karıştırın.

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