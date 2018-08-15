"Bugün ne pişirsem?" sorusunu "Bugün sağlıklı ne pişirsem? sorusuyla değiştirmek istiyorsanız sizler için muhteşem bir tarifimiz var. Hem midenizi rahatsız etmeyecek, hem de leziz mi leziz yoğurtlu zerdeçallı patates salatası favori yemeğiniz olacak bizden söylemesi! İşte yoğurtlu zerdeçallı patates salatası tarifi için malzemeler...

Yoğurtlu zerdeçallı patates salatası malzemeler

Yarım kilo patates

2 adet yumurta

2 adet bebek turp

4-5 adet ince kıyılmış salatalık turşusu

Göz kararı ince kıyılmış dereotu

100 gram yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı hardal

1 çorba kaşığı zerdeçal

Yoğurtlu zerdeçallı patates salatası nasıl yapılır?

Yumurtaları haşlayın, soyun ve soğumaya bırakın. Patatesleri küp küp doğrayın, geniş bir kapta ince dilimlenmiş turp, turşu, dereotu ile karıştırın. Ayrı bir kapta yoğurt, tahin, zeytinyağı, hardal ve zerdeçalı çırpın. Patateslerin üzerine döküp karıştırın. Haşlanmış yumurtaları doğrayıp ilave edin.

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