Güncel altın fiyatları: 3 Kasım 2025 Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatı
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu sonuçlar sonrasın güvenli liman varlıklara talep azaldı. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? İşte 3 Kasım 2025 altın fiyatları
ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? İşte 3 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.411,59
Satış: 5.412,39
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.000,87
Satış: 4.004,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.658,54
Satış: 8.849,25
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.634,17
Satış: 35.288,76
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.427,00
Satış: 36.711,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.262,97
Satış: 17.698,51
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.634,17
Satış: 35.288,76
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.074,21
Satış: 38.010,58
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.078,30
Satış: 4.163,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.097,74
Satış: 5.334,25
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 90.731,00
Satış: 91.636,00