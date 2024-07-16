Aşure günü başladı! Aşure gününde ne yapılmalı?
7 Temmuz'da Muharrem ayı başladı ve şimdi de sıra aşure gününe geldi. Bu ay, Hz. Muhammed tarafından Allah'ın ayı olarak adlandırılmıştır. Peki, Muharrem ayı içinde olan aşure günü ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar!
Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen aşure günü bugün başladı! Paylaşmanın, beraberliğin ve bolluk bereketin simgesi olarak kabul edilen aşure günü için geri sayım sonunda sona erdi. Peki aşure günü başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda durduğunda stokları neredeyse bitmek üzereydi. Aile ise bu durumda ellerinle kalan özellikle tahıl ve kuru meyveleri kullanarak bir yemek oluşturdu. Bu da bugünkü aşure olarak her sene yapılmaya devam ediliyor.
2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan vakit hesaplamalarına göre, 2024 yılı hicri yılbaşı tarihi netleşti. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü, Aşure günü olarak geçer. Buna göre; bu seneki Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başladı.
AŞURE KİMLERE DAĞITILIR?
Hem Türk hem de Bosnalı mutasavvıflar aşurenin sağlık, şifa, güvenlik, başarı ve manevi beslenme sağladığına inanarak özel dualarla hazırlarlar. Aşure, fakirlere, komşulara, arkadaşlara ve akrabalara dağıtılır.
2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri'nin açıkladığı takvime göre, 2024 Aşure Günü bugün yani 16 Temmuz Salı 2024 olarak belirlenmiştir.