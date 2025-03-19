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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? 19 Mart Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Mart 2025 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu erişime sundu. Mart ayında iki hafta geride kalırken, sıcak hava yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde birçok kentte karla karışık ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 19 Mart Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 00:57 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:57
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        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminlerine göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde düşüşe geçiyor. Kar yağışı ve yağmurlu havanın birçok kentte etkili olması beklenirken, hava sıcaklığının, yurt genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji bugün “Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Osmaniye” için uyarı geldi.

        3

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

        Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        4

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

        Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        5

        İSTANBUL 2°C, 7°C

        Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        İZMİR 6°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANKARA 0°C, 4°C

        Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

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