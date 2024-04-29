BUGÜN (30 NİSAN SALI) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bugün gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek. Sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak.

Ankara da gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ancak hava İstanbul'a göre daha sıcak olacak çünkü bugün yağmura rağmen hava 22 derece etrafında seyredecek.

İzmir ise iki şehrin aksine güneşli olacak. Bulutlu bir gün de olsa 27 derecelik hava yazdan bir gösterim yapacak.