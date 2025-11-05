Bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Kasım Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Kasım Çarşamba günü için çeşitli açıklamalarda bulundu. Bugün rüzgarın genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 5 Kasım Çarşamba günü Meteoroloji açıklamaları kapsamında güncel hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu