Şara ile Trump bir araya gelecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacağını teyit etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ABD ziyaretine ilişkin konuştu.

Sözcü Leavitt, Trump ile Şara arasındaki görüşmeye ilişkin, "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır." açıklamasını yaptı.

Başkan Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.

TOM BARRACK'IN AÇIKLAMALARI Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuşmuştu. Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtmişti. Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti. Suriye ile İsrail arasında müzakere yapılacak Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti. Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi. "(Şara) Oldukça yakışıklı bir adam, genç ve yakışıklı" Donald Trump ile Ahmed Şara, mayıs ayında Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. Trump, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını belirtmişti. Görüştüğü liderlerin kendisine, "Suriye'nin yaptırımlar nedeniyle toparlanamadığını" söylediğini aktaran Trump, yaptırımları kaldırma kararı alarak, Suriye'ye ve ülkenin yeni lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya "şans vermek" istediğini kaydetmişti.