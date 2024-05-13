Meteoroloji uyardı: 13 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminleri
Meteoroloji açıklamaları ile hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Haftanın ilk gününde yurdun doğu kesimlerinde yağışlı hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuvvetli yağış uyarısı dikkat çekiyor. İşte 13 Mayıs Pazartesi İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul hava durumu raporu...
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile açıklandı. Yenşi haftada sıcaklıklar düşmeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu hakkında uyarılarda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 13 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Erzincan'ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın rakımı 2000 metre üzeri yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
13 MAYIS HAVA DURUMU RAPORU
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.