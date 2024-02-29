BUGÜN (29 ŞUBAT PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava az bulutlu olacak. Güneş, yer yer kendini gösterecek ve sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.

İzmir de İstanbul gibi az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar ise tıpkı bir yaz gününü andıran şekilde 24 dereceye kadar çıkacak.

Ankara'da, diğer iki kentin aksine sisli ve kapalı bir hava olacak. Yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar 4 ile 17 derece arasında değişecek.