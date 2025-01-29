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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 OCAK 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 29 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        29 Ocak 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak 18 karşılaşma ile sona erecek. Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki en önemli organizasyonunda tur atlayacak ve veda edecek takımlar belli olacak. 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Ocak 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:05
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        29 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 18 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki bir numaralı organizasyonunda Manchester City, Arsenal, Liverpool, Atalanta, Real Madrid, İnter, Milan, Barcelona gibi dev kulüpler sahaya çıkacak. Bugün alınacak sonuçlara göre üst tura yükselecek takımlar netlik kazanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ocak 2025 bugünkü maç programı…

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON HAFTA MAÇLARI BUGÜN YAPILACAK

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları, 29 Ocak Çarşamba bugün oynanacak ve tüm karşılaşmalar aynı saatte başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.

        Bu gece alınan sonuçlara göre üst tura yükselen takımların yanı sıra yeni formata göre Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek takımlar belli olacak.

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        KURA ÇEKİMİ 31 OCAK’TA

        İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.

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        29 OCAK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Devler Ligi’nde tamamı TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

        Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

        PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere) (TRT Tabii Spor 3)

        Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (TRT Tabii Spor 1)

        Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

        Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (TRT 1)

        Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

        Inter (İtalya)-Monaco (Fransa) (TRT Tabii Spor 5)

        Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

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        Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya) (TRT Tabii Spor 2)

        Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

        Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz) (TRT Tabii Spor)

        Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

        Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

        Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

        Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

        Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

        Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya) (TRT Tabii Spor 4)

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