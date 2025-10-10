Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EKİM 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç takvimi 10 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sebeple ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Günün maçları ve başlangıç saatleri belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. hafta heyecanı bugün oynanacak 8 maçla devam edecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 10 Ekim 2025 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 09:42 Güncelleme: 10.10.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. 10 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. 7. hafta kapsamında bugün futbolseverleri 8 maç bekliyor. İşte, 10 Ekim 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi

        2

        10 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

        21:45 Almanya - Lüksemburg (Exxen)

        21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya (Exxen)

        3

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu

        21:45 İsveç - İsviçre (Exxen)

        21:45 Kosova - Slovenya (Exxen)

        4

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

        21:45 Fransa - Azerbaycan (Exxen)

        21:45 İzlanda - Ukrayna (Exxen)

        5

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

        17:00 Kazakistan - Lihtenştayn (Exxen)

        21:45 Belçika - Kuzey Makedonya (Exxen)

        6

        Basketbol Ligi

        19.00 Beşiktaş Gain - Büyükçekmece (Bein Sports 5)

        7

        Euroleague

        20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (S Sport Plus)

        21.15 Olympiakos - Dubai Basket (S Sport Plus)

        21.30 Barcelona - Valencia (S Sport Plus)

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu