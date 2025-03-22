22 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin ilk haftası devam ediyor. Bugünkü maç takvimine göre Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında bugün 6 maç yapılacak. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Mart 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…