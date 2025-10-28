Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maç programı

        Bugünkü maçlar 28 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 28 Ekim 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün başlıyor. Bu kapsamda bugün 8 maç oynanacak. Türkiye Kupası yanı sıra İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası, Suudi Arabistan Kral Kupası ve İspanya Kral Kupası'nda da önemli mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ekim 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 15:49 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        28 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. eleme turu bugün oynanacak 8 karşılaşmayla başlıyor. Ayrıca İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası, Suudi Arabistan Kral Kupası ve İspanya Kral Kupası’nda da kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ekim 2025 bugünkü maç takvimi ve müsabakaların başlangıç saatleri...

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. TUR HEYECANI!

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, 28 Ekim Salı günü oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

        Bu turda toplam 28 maç oynanacak ve 14 takım bir üst tura yükselecek.

        3

        28 EKİM SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur

        13:00 Kepezspor - Sivasspor (A Spor)

        13:30 Aliağa Futbol - Serik Spor

        13:30 Dersimspor - Fethiyespor

        13:30 Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Vanspor

        13:30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor

        15:30 52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)

        18:00 Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor (A Spor)

        20:30 Kayserispor - Niğde Belediyespor (A Spor)

        4

        İtalya Serie A

        20:30 Lecce - Napoli (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

        22:45 Atalanta - Milan (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

        5

        İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu

        22:45 Grimsby- Brentford

        22:45 Wycombe - Fulham

        23:00 Wrexham - Cardiff

        6

        Almanya Kupa - 2. Tur

        20:30 E. Frankfurt - B. Dortmund

        20:30 Heidenheim - Hamburg

        20:30 Hertha Berlin - Elversberg

        20:30 Wolfsburg - Holstein Kiel

        22:45 Augsburg - Bochum

        22:45 E. Cottbus - Leipzig

        22:45 M'gladbach - Karlsruher

        22:45 St. Pauli - Hoffenheim

        7

        Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final

        23:15 Sporting CP - Alverca

        8

        Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 16 Turu

        17:35 Al-Qadsiah - Al Hazem

        17:50 Al Shabab - Zulfi

        18:10 Al Akhdoud - Al Hilal

        21:00 Al Nassr - Al Ittihad

        9

        İspanya Kral Kupası - 1. Tur

        21:00 Constancia - Girona

        21:00 Ourense - Real Oviedo

        21:00 Tordesillas - Burgos

        21:30 UCAM - Cadiz

        21:30 UD Logrones - R. Santander

        21:30 UP Langreo - Racing Ferrol

        22:00 CD Tropezon - Leonesa

        22:00 Guadalajara - Cacereno

        22:00 Inter de Valdemoro - Getafe

        22:00 Maracena - Valencia

        22:00 Rayo Majadah - Talavera

        22:00 Roda - Granada

        22:00 San Fernando - Albacete

        22:30 RSD Alcala Tenerife

        22:30 Utebo - Huesca

        23:00 Extremadura 24 - Las Palmas

        23:00 Negreira - R. Sociedad

        23:00 Toledo - Sevilla

        10
        Bugün televizyonda hangi diziler var?
        Bugün televizyonda hangi diziler var?
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar