Bugünkü maçlar 28 Ekim 2025:
Maç programı 28 Ekim 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün başlıyor. Bu kapsamda bugün 8 maç oynanacak. Türkiye Kupası yanı sıra İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası, Suudi Arabistan Kral Kupası ve İspanya Kral Kupası'nda da önemli mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ekim 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
28 Ekim 2025 maç programı belli oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. TUR HEYECANI!
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, 28 Ekim Salı günü oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.
Bu turda toplam 28 maç oynanacak ve 14 takım bir üst tura yükselecek.
28 EKİM SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur
13:00 Kepezspor - Sivasspor (A Spor)
13:30 Aliağa Futbol - Serik Spor
13:30 Dersimspor - Fethiyespor
13:30 Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Vanspor
13:30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor
15:30 52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)
18:00 Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor (A Spor)
20:30 Kayserispor - Niğde Belediyespor (A Spor)
İtalya Serie A
20:30 Lecce - Napoli (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)
22:45 Atalanta - Milan (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)
İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu
22:45 Grimsby- Brentford
22:45 Wycombe - Fulham
23:00 Wrexham - Cardiff
Almanya Kupa - 2. Tur
20:30 E. Frankfurt - B. Dortmund
20:30 Heidenheim - Hamburg
20:30 Hertha Berlin - Elversberg
20:30 Wolfsburg - Holstein Kiel
22:45 Augsburg - Bochum
22:45 E. Cottbus - Leipzig
22:45 M'gladbach - Karlsruher
22:45 St. Pauli - Hoffenheim
Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final
23:15 Sporting CP - Alverca
Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 16 Turu
17:35 Al-Qadsiah - Al Hazem
17:50 Al Shabab - Zulfi
18:10 Al Akhdoud - Al Hilal
21:00 Al Nassr - Al Ittihad
İspanya Kral Kupası - 1. Tur
21:00 Constancia - Girona
21:00 Ourense - Real Oviedo
21:00 Tordesillas - Burgos
21:30 UCAM - Cadiz
21:30 UD Logrones - R. Santander
21:30 UP Langreo - Racing Ferrol
22:00 CD Tropezon - Leonesa
22:00 Guadalajara - Cacereno
22:00 Inter de Valdemoro - Getafe
22:00 Maracena - Valencia
22:00 Rayo Majadah - Talavera
22:00 Roda - Granada
22:00 San Fernando - Albacete
22:30 RSD Alcala Tenerife
22:30 Utebo - Huesca
23:00 Extremadura 24 - Las Palmas
23:00 Negreira - R. Sociedad
23:00 Toledo - Sevilla