Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EKİM 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç takvimi 9 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 9 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig'de milli ara devam ederken bugün 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları oynanacak. İşte, 9 Ekim 2025 Perşembe bugünkü maçlar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 10:25 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe günü sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maçları ve başlangıç saatleri araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, bugün oynanacak 8 maçla başlayacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 9 Ekim 2025 maç takvimi.

        2

        9 EKİM 2025 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

        19:00 Finlandiya - Litvanya (Exxen)

        21:45 Malta - Hollanda (Exxen)

        3

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - C Grubu

        21:45 Belarus - Danimarka (Exxen)

        21:45 İskoçya - Yunanistan (Exxen)

        4

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu

        21:45 Avusturya - San Marino (Exxen)

        21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek (Exxen)

        5

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - L Grubu

        21:45 Çekya - Hırvatistan (Exxen)

        21:45 Faroe Adaları - Karadağ (Exxen)

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!