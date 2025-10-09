Bugünkü maç takvimi 9 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 9 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig'de milli ara devam ederken bugün 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları oynanacak. İşte, 9 Ekim 2025 Perşembe bugünkü maçlar listesi
Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe günü sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maçları ve başlangıç saatleri araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, bugün oynanacak 8 maçla başlayacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 9 Ekim 2025 maç takvimi.
9 EKİM 2025 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu
19:00 Finlandiya - Litvanya (Exxen)
21:45 Malta - Hollanda (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - C Grubu
21:45 Belarus - Danimarka (Exxen)
21:45 İskoçya - Yunanistan (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu
21:45 Avusturya - San Marino (Exxen)
21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - L Grubu
21:45 Çekya - Hırvatistan (Exxen)
21:45 Faroe Adaları - Karadağ (Exxen)