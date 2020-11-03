Bulgur ile hazırlayabileceğiniz harika bir bulgur köftesi tarifimiz var. Üstelik oldukça pratik bir tarif olacaktır. Hemen tarifin yapılışına başlayalım.
Bulgur Köftesi Malzemeler
1 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı kaynar su
1 adet yumurtanın akı
1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ
3 yemek kaşığı kadar un
2 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Pul biber
Bulgur Köftesi Sosumuz İçin;
4 adet orta boy domates
3 diş sarımsak
Tuz
Biberiye
Sıvı yağ
Maydanoz
Bulgur Köftesi Yapılış
- Bulgurumuzu bir kaba alıp, üzerine kaynatmış olduğumuz suyu ekliyoruz.
- Üzerini streç film ile kaplayıp, şişmesi için bırakıyoruz.
- Bulgurlarımızı beklerken, yumurta akımızı, yağımızı, salçamızı ve unumuzu bir kaba alıp, karıştırıyoruz.
- Bulgurlarımız suyu çekince yumurtalı karışımımızın içerisine bulgurlarımızı da ekliyoruz.
- Baharatlarımızı da ekleyip, yoğurmaya başlıyoruz.
- Bulgur köftemizin harcını tamamladıktan sonra küçük parçalar kopartıp, küçük yuvarlaklar elde ediyoruz.
- Yuvarlak hale getirdikten sonra tam orta yerine serçe parmağımız ile bastırıyoruz.
- Bütün köftelerimizi aynı şekilde hazırlıyoruz ve ocağa su dola bir tencere alıyoruz.
- Suyun içerisine tuz atıp, kaynatıyoruz.
- Şekillendirdiğimiz bulgur köftelerimizi kaynamış suya atıp, pişiriyoruz.
- Köftelerin suyun yüzeyine çıktığı zaman kevgir ile servis tabağımıza alıyoruz.
- Köftelerimizi da hazır ettikten sonra sosumuz için domateslerimizi rendeliyoruz.
- Bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte rendelenmiş domateslerimizi alıyoruz ve kavuruyoruz.
- Sarımsağımızı ince ince kıyıyoruz ve 1-2 biber yaprağımız ile birlikte tava ya alıyoruz.
- Dilediğimiz baharatları ilave ediyoruz ve suyunu çektiği zaman ocaktan alıyoruz.
- Maydanozlarımızı ince ince kıyıyoruz ve sosumuzun içerisine ekleyip, karıştırıyoruz.
- Hazırladığımız sosu köftelerimizin üzerine gezdiriyoruz ve köftelerimize zarar vermeden karıştırıyoruz.
- Bulgur köftesi tarifimiz artık servis için hazırdır. Afiyet olsun.
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