Burak Yılmaz'ın peşine düştüler!

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Fenerbahçe: Burak Yılmaz tam 10 yıl sonra Fenerbahçe’ye geri dönebilir... İstenmeyen adam olarak ayrıldığı Sarı- Lacivertli kulüp, bu kez Kral’ı çok istiyor. Başkan Ali Koç’un performans anlamında çok beğendiği Burak ile ilk temas kuruldu.