Rolü için kano kullanmayı öğrendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Burçin Terzioğlu rolü için kano kullanmayı öğrendi

"Yalancı" dizisinde Deniz karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, olimpik takım antrenörü eski milli sporcu Yasin Göler ve kano eğitmeni Sedanur Yılmaz'dan kano eğitimleri aldı. Hobisi kano kullanmak olan Deniz karakteri için Burçin Terzioğlu, Göksu Deresi ve Riva'da bulunan Anadolu Hisarı Kürek Kulübü kayıkhanesinde 6 saat özel ders aldı

Burçin Terzioğlu rolü için kano kullanmayı öğrendi
Rolü için kano kullanmayı öğrendi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Show TV'de yayınlanacak olan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Genel Hikaye:

İki taraf tek doğru!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

"Yalancı" 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şahsiyet'in 12. final bölümü tanıtımı yayınlandı
TELEVİZYON Şahsiyet'in final bölümü tanıtımı yayınlandı
7 Eylül Reyting sonuçları 2021 Salı... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?
cne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?
TELEVİZYON Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Dünya Hali oyuncuları tam kadro! Dünya Hali hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? İşte merak edilenler...
TELEVİZYON Dünya Hali dizisi oyuncuları ve konusu
Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi hangi gün yayınlanıyor? İşte oyuncuları tam kadro!
TELEVİZYON Ada Masalı oyuncuları kim?
TV Yayın akışı 7 Eylül 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 7 Eylül 2021
Baht Oyunu dizisi oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Baht Oyunu dizisi hangi gün yayınlanıyor?
TELEVİZYON Baht Oyunu oyuncuları kim, konusu ne?
Şahsiyet 11. bölüm tanıtım: Nevra ve Agah'ın hafızalarıyla verdikleri savaş!
TELEVİZYON Nevra ve Agah'ın hafızalarıyla verdikleri savaş!
AÇIKLANDI - 6 Eylül Reyting sonuçları 2021 Pazartesi... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON Reyting sıralamasında kim birinci oldu?
MasterChef'te kim kazandı? 6 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu hangi takım kazandı?
TELEVİZYON MasterChef'te kim kazandı? 6 Eylül...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.