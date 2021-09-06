Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan Yalancı için geri sayım başladı. Show TV'nin yeni sezonda fırtınalar estirmeye hazırlanan dizisi "Yalancı" 17 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum bir akşam yemeği büyük bir kabusa dönüşecektir. Birlikte geçirdikleri geceye dair gerçekleri ise yalnızca ikisi bilmektedir. Kimin 'yalancı' olduğu şimdilik büyük bir sır...

İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan Yalancı'nın başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak gibi başarılı oyuncular paylaşıyor. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı dizinin senaryosunu Yazıhane ekibi kaleme alıyor.

Genel Hikaye:

İki taraf tek doğru!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

Soluksuz izleyeceğiniz sürükleyici hikayesiyle "Yalancı" 17 Eylül Cuma saat 20.00'de başlıyor!