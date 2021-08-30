Başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın bir arada görüldüğü tanıtım seyircide büyük bir heyecan yaratıyor. Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum bir akşam yemeği, herkesin hayatın tamamen değiştirecektir...

"İYİ BİR 'YALANCI' SADECE YALANLARI DEĞİL GERÇEKLERİ DE KULLANIR. ÇÜNKÜ BÜYÜK YALANLARI İNŞAA ETMEK İÇİN KÜÇÜK GERÇEKLERE İHTİYAÇ VARDIR"

Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi Eylül'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

YALANCI DİZİSİ GENEL HİKAYESİ

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir. "Yalancı" Eylül'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın Sosyal Medyaya Özel Tanıtımı;