Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, perakende markalarının kıyasıya rekabetine sahne olan araştırma sonuçlarına göre 2018’in ‘En Beğenilen Kadın Marka Yüzü’ Burcu Biricik, ‘En Beğenilen Erkek Marka Yüzü’ ise Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunumu ve AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen gece de, Burcu Biricik, giydiği siyah göğüs dekolteli tulumu ile göz kamaştırdı.

'En Beğenilen Kadın Marka Yüzü' olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Biricik, ''Halk tarafından seçilmiş olması benim için ayrı bir öneme sahip. Gururluyum.'' dedi. Yeni başlayan dizi projesinin de başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Burcu Biricik, ''Buraya setten geldim, şimdi de sete doğru gideceğim. Hızlı bir şekilde hazırlanıp ödülümü almaya geldim.'' dedi. 'En Beğenilen Erkek Marka Yüzü' ödülünün sahibi ise Kıvanç Tatlıtuğ olurken, dizi çekimlerinden dolayı törene katılamadı.