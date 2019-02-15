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"SEVGİLİNİZLE EĞLENMİYORSANIZ EVLENMEYİN"

2 yıl önce sevgilisi Emre Yetkin ile dünyaevine giren Burcu Biricik, “Bir erkekte ne istersiniz?” sorusuna "Kendine güvenen, ne istediğini bilen ve eğlenceli biri olmalı. Sevgilinizle eğlenemiyorsanız evlenmeyin. Özgürlüğümü kısatlamaya çalışan, hayatıma müdahale eden biriyle yapamam. Eşim Emre artık benim menajerim. Zekasına güveniyorum. Şimdilik her şey yolunda. İşler kötü giderse, öncelik evliliğimiz" yanıtını verdi.