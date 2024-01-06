Burcu Biricik: Sektöre küs değilim Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Burcu Biricik, muhabirlerin, Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna yanıt verdi. Biricik; "Yok canım... Öyle bir durum söz konusu değil" dedi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Burcu Biricik, Nişantaşı'ndaydı. Caddede yürüdüğü sırada yakın arkadaşı Birkan Sokullu ile karşılaşan Biricik, ünlü oyuncuya sarıldı.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biricik; "Çok severim Birkan'ı. Çok iyi bir insan ve çok da başarılı. Biraz acelem var, kusura bakmayın. İşim var, onu halledeceğim" dedi.

"BİRAZ DURMAK İSTİYORUM"

REKLAM "SEKTÖRE KÜS DEĞİLİM" Gazetecilerin, "Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna yanıt veren Burcu Biricik; "Yok canım... Öyle bir durum söz konusu değil. 'Daha iyisi ile nasıl döneriz?' çabasındayım. Onun için de biraz dinlenmek lazım" ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: HT Magazin "Benim amcam değil ama ne fark eder"