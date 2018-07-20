Sunucu Burcu Esmersoy ile eşi Berk Suyabatmaz, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, mayıs ayında New York'ta evlenen Berk Suyabatmaz-Burcu Esmersoy çifti, tatil için Ayvalık'a gittiklerini söyledi.

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