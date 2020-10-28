Burdur'da cumhuriyetle yaşıt Mehmet Dede'ye doğum günü sürprizi

AA

Vali Arslantaş, merkeze bağlı Büğdüz köyünde eşi vefat ettikten sonra oğlunun yanında yaşayan 97 yaşındaki Altınkaynak'ı ziyaret etti.

Arslantaş'ın getirdiği Türk bayraklı motifle süslenen doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Mehmet Dede, sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

Ziyaret ve sürpriz karşısında duygulanan Altınkaynak, bir süre Vali ve beraberindekilerle sohbet etti.

Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhuriyetle yaşıt olan Altınkaynak'ın Türkiye Cumhuriyet'inin bütün kazanımlarını gün gün yaşayarak şahit olduğunu belirtti.

"Ulu çınar" olarak nitelendirdiği yaşlı adamın oldukça sıhhatli gördüğünü dile getiren Arslantaş, "Çocuklarının Mehmet Amca'ya karşı ilgisinden etkilendik. Allah sağlık ve mutluluk içinde yaşamayı nasip etsin." dedi.

Altınkaynak da cumhuriyetle yaşıt olmaktan gurur duyduğunu belirterek, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yaşlı adamın oğlu Veli Altınkaynak ise ziyaretten memnun olduklarını ifade ederek babalarına severek baktıklarını anlattı.