Bursa'da devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR devrildi. Kazada TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 07.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 07.05.2024 - 19:19
İnegöl-Eskişehir yolu üzerinde Milcan P. (41) idaresindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Milcan P'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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