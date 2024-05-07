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        Haberler Gündem Bursa'da devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Bursa'da devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR devrildi. Kazada TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 07.05.2024 - 19:19
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        Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
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        İnegöl-Eskişehir yolu üzerinde Milcan P. (41) idaresindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Milcan P'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücünün cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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