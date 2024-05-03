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        Haberler Gündem Bursa'da tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı

        Bursa'da tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı

        Bursa'da 28 yaşındaki genç, tartıştığı ailesini bıçakla rehin alarak odaya kilitledi. İtfaiye ekipleri, gencin annesi, babası ve 2 kız kardeşini camdan tahliye etti. Polislerin çabalarıyla ikna edilen genç, gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 05:46 Güncelleme: 03.05.2024 - 05:47
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        Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı
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        Bursa'da tartıştığı ailesini elinde bıçakla odaya kilitleyerek rehin alan 28 yaşındaki genç, ekiplerin bir saatlik mücadelesi sonrası ikna edilirken, aile bireyleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        İHA'nın haberine göre; olay, saat 01.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi 3'üncü Hasanağa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

        İddiaya göre, Uğurcan K. ile ailesi arasında tartışma çıktı. Öfkeli genç mutfağa yönelerek eline aldığı bıçakla anne, baba ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip rehin aldı. Kavga sesleri üzerine komşular durumu 112 ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine gelen ekipler kapıyı açmayan genci dakikalarca ikna etmek için uğraştı. 1 saatlik mücadele sonrası aile itfaiye ekiplerince camdan tahliye edildi. Uğurcan K. ise polis ekiplerince ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.

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