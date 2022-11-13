İnegölspor - Çorum FK.: 0-3

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-Stat: İnegöl ilçe

Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Mahmut Gülle, Şeyhmus Baysal

İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu, Yunus Emre Duyan, Serhat Emirler, Taşkın Kartal, Niyazi Batuhan Salman, Bahadır Taşdelen(Dk. 78 Sergen Uzun), Yılmaz Özeren(Dk. 69 Emir Özsoy), Orhan Aktaş, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Salih(Dk. 78 Taylan Özgün) , Ömer Faruk Ermeç

ÇORUM FK.: Bayram Olgun, Salih Zafer Kurşunlu, Atakan Akkaynak, Mehmet Akyüz(Dk. 85 Burak Çalık), Suat Kaya(Dk. 59 Enes Nalbantoğlu), Ferhat Yazgan, Serkan Yavuz, Erkan Kaş, Berat Ali Genç(Dk. 85 Ali Akkuş), Berkay Can Değirmencioğlu, Sinan Kurumuş(Dk. 69 Atakan Cangöz)

SARI KARTLAR: Kadir Salih, Taşkın Kartal (İnegölspor) Salih Zafer Kurşunlu, Sinan Kurumuş, Erkan Kaş(Çorum FK)

GOLLER: Dk 9 Atakan Akkaynak, Dk 72 Enes Nalbantoğlu, Dk 90+3 Burak Çalık. (Çorum FK) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu.

9'uncu dakikada gelişen Çorum atağında ceza sahası içinde uzaklaştırılan topla buluşan Atakan'ın sert vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

72'nci dakikada gelişen Çorum atağında topla buluşan Enes'in ceza sahası içinden vurduğu top, kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-2

90+3'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Burak'ın şutu ağlarla buluştu. 0-3 (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-13 16:20:20



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